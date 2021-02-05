تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الجمعة 5 فبراير 2021

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 5 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

وأعلن البنك المركزي المصري، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

وانخفض متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، قرشا واحدا، إلى نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

ووفق مسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر الريال في البنوك، اليوم الجمعة، قرشا واحدا، إلى نحو 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك، هي، عودة، وبلوم مصر، والمشرق، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 4.23 جنيه في بنك البركة، والإسكان والتعمير.

فيما تراجع سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى نحو 4.10 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، إلى نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.85 جنيه لبيع، مقابل نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، أمس الخميس.

كما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.33 جنيه للشراء، و21.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وتراجع متوسط الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المصري، قرشا واحدا، إلى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط الدينار الكويتي، إلى 51.52 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.69 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.