تقاسم تكاليف الدفاع.. "روح التحالف" بين سيؤول وواشنطن تنتصر

عقدت سيؤول وواشنطن أول مفاوضات لهما بشأن تجديد اتفاق حول تقاسم تكاليف الدفاع مع وصول الرئيس جو بايدن للبيت الأبيض.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية،الجمعة، إن الدولتين الحليفتين اتفقتا على إبرام اتفاق جديد في أقرب وقت ممكن، خلال اجتماع افتراضي حول تجديد اتفاقية الإجراءات الخاصة.



وأضاف بيان الوزارة أن الجانبين بحثا سبل تضييق هوة الخلافات والتوصل إلى اتفاق مقبول من الجانبين استنادا إلى روح التحالف.

وستجري سول وواشنطن مشاورات حول تحديد موعد للاجتماع المقبل في المستقبل القريب، فيما كانت الجولة السابقة من المفاوضات قد عقدت في لوس إنجلوس في مارس/آذار 2020.

وكانت الدولتان الحليفتان قد وصلتا إلى طريق مسدود بشأن تجديد الاتفاق بشأن الإبقاء على قوات أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، والذي انقضى في 31 ديسمبر/كانون أول 2019.

وتردد أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب رفض اتفاق الدولتين الحليفتين لزيادة مساهمة سيؤول بواقع حوالي 13%، من 870 مليون دولار، كانت قد دفعته في عام 2019 .

وتنشر الولايات المتحدة 28500 جندي في كوريا الجنوبية، حيث تحتفظ بوجود عسكري منذ الحرب بين الكوريتين بين عامي 1950 و1953.