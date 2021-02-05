رئيس وزراء السويد يجري تعديلا وزاريا تحت ضغط "كورونا"

أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين تعديلا وزاريا لحكومته بعدما طلب وزيران الاستقالة من منصبيهما قبل الانتخابات المقبلة في 2022.
ويأتي التعديل الوزاري في خضم جدل سياسي محتدم بشأن تعامل السويد مع جائحة "كوفيد-19"، وبعد نتائج الانتخابات غير الشاملة في عام 2018.
وقام لوفين بتعيين بير بولوند وزيرا للبيئة ونائبا لرئيس الوزراء، ليحل محل إزابيلا لوفين التي تركت جميع مناصبها السياسية، بما فيها منصب الرئيس المساعد لحزب الخضر، الشريك الصغير في الائتلاف الحاكم.
وقال لوفين، في مؤتمر صحفي الجمعة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، إن أسا ليندهاجن سوف تتولى حقيبة وزارة الأسواق المالية خلفا لبولوند، ضمن تغييرات أخرى.
وواجه لوفين تأجيلا غير مسبوق في تشكيل الحكومة، ومنذ ذلك الحين يقود ائتلافا هشا مع حزب الخضر، فيما تجرى الانتخابات المقبلة في سبتمبر/أيلول 2022.
وثمة استياء بين الناخبين بشأن طريقة استجابة الحكومة للجائحة، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، حزب لوفين، سوف يظل معتمدا بشكل كبير على الاتفاقات السياسية مع المعارضة لضمان الدعم الكافي لحكم البلاد.
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