الأمن النرويجي يعتقل فتى للاشتباه في تخطيطه "لعمل إرهابي"

أعلن جهاز الأمن النرويجي (بي.إس.تي) اعتقال فتى في أوسلو للاشتباه في تخطيطه "لعمل إرهابي".
وقال الجهاز في بيان، إن الفتى يبلغ من العمر 16 عاما وليس مواطنا نرويجيا، مضيفا أن الاعتقال جرى الخميس.
وأوضح الجهاز أن جلسة استماع ستٌعقد في محكمة بمنطقة أوسلو في وقت لاحق اليوم الجمعة، فيما لم يكشف أي تفاصيل بخصوص الخطة المزعومة.
والعام الماضي، وافقت الحكومة النروجية على تسليم فرنسا مشتبها به في هجوم شارع روزييه في باريس عام 1982.
وكان القضاء الفرنسي أعاد فتح التحقيق في الهجوم الذي استهدف في التاسع من أغسطس/آب 1982 الجالية اليهودية في شارع روزييه بباريس، وأسفر عن سقوط 6 قتلى و22 جريحا.
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