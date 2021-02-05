أول سيارة كهربائية من أبل تبحث عن شريك.. أسهم التفاحة تقفز

انتشرت في كوريا الجنوبية واليابان تكهنات بأن شركة أبل تسعى للحصول على شريك لتطوير سيارتها الكهربائية.

وارتفعت أسهم شركات السيارات الكبرى بعد تقارير عن مناقشات مع الشركة المصنعة لهواتف "آيفون"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقفز سعر سهم شركة هيونداي بأكثر من 20% بعد أن ارتبط اسمها بمشروع السيارة الكهربائية الجديدة التي تعتزم أبل إطلاقها.

وأثارت شركة هيونداي الارتباك بشأن الدخول في شراكة محتملة مع شركة أبل بهدف إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة، ولم يعد معروفا ما إذا كانت هذه الشراكة سرية أم وهمية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الجمعة أن شركة كيا موتورز تجري محادثات مع شركاء محتملين بشأن خطة لتجميع سيارة من تصميم شركة أبل.

وقالت صحيفة "نيكاي" بصورة منفصلة إن شركة أبل تجري مناقشات مع ست شركات لصناعة السيارات على الأقل.

وظهرت التكهنات بشأن مشروع أبل السري لتصميم سيارتها الخاصة وبيعها في ديسمبر/كانون الأول بعد توقف دام عدة سنوات، فيما ورد ذكر شركة "هيونداي موتور" المالكة الجزئية لشركة "كيا" كشريك محتمل.

والسؤال الرئيسي هو ما مدى جدية شركة أبل في التعامل مع شركة تسلا، وغيرها من شركات تصنيع السيارات الكهربائية، وما إذا كانت قررت أنها ستحتاج إلى مصنع كبير بالفعل حتى تتمكن من طرح منتجها الخاص.

111 مليار دولار إيرادات

أعلنت شركة أبل أنّ أرباحها خلال فترة الأعياد ارتفعت بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

ووصلت أرباح أبل إلى 28,7 مليار دولار، فيما ارتفعت إيراداتها 21% إلى 111.4 مليار دولار.

وبلغت المبيعات العالمية نحو ثلثي إجمالي مبيعاتها.

وتجاوزت إيرادات مبيعات أبل لأول مرة 100 مليار دولار مع اقتراحها أجهزة وخدمات جديدة للمستهلكين، وأعلنت الشركة ارتفاعا في مبيعات هواتفها آيفون ومحتوياتها الرقمية.