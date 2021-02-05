سيؤول تودع النووي.. تبني أكبر مجمع لطاقة الرياح في العالم

وقعت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عقدا بقيمة 43 مليار دولار لبناء ما وصفته بأنه أكبر مجمع لطاقة الرياح في عرض البحر (أوفشور).

وتسعى كوريا الجنوبية لتحقيق الحياد في انبعاثات الكربون بحلول 2050، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.



وتمتلك كوريا الجنوبية موارد ضئيلة للطاقة وتعتمد على الفحم المستورد، كوقود رخيص لكنه يسبب تلوثا كبيرا، لتأمين حوالي 40% من حاجتها للكهرباء.

وأعلن الرئيس مون جاي أهداف الحياد في انبعاثات الكربون العام الماضي لكنه يتطلع في الوقت نفسه إلى التخلص تدريجيا من الطاقة النووية لتعتمد البلاد على مصادر الطاقة المتجددة.

وحضر الرئيس توقيع الاتفاق بقيمة 48 تريليون وون (43 مليار دولار) لبناء المجمع قبالة سينان في جنوب غرب البلاد، موضحا أنه سيكون أكبر بسبع مرات من أكبر موقع من هذا النوع في عرض البحر بالعالم.

وتعول الحكومة على المجمع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية القصوى 8,2 ميجاواط أي ما يعادل إنتاج 6 محطات للطاقة النووية.

وقال مون إن موقع البلاد في شبه الجزيرة الكورية منحها امتيازا جغرافيا. وأضاف "لدينا إمكانات لا حدود لها من طاقة الرياح البحرية من ثلاث جهات ولدينا أفضل تقنيات في العالم في المجالات المتعلقة بها".

ويشارك في الاتفاق 33 كيانا بينها حكومات محلية وشركة الكهرباء "كيبكو" ومجموعات خاصة كبرى بينها "دوسان" للصناعات الثقيلة والإنشاءات.

وقال مون إن المشروع قد يستغرق أكثر من 5 سنوات لبدء البناء لكن الحكومة ستحاول تسريع العملية.

وكانت سيؤول أعلنت العام الماضي عن هدفها أن تصبح واحدة من أكبر 5 محطات لتوليد طاقة الرياح في العالم بحلول 2030.

وتخطط كوريا الجنوبية أيضا لخفض عدد محطات الطاقة النووية الحالية - وهي مصدر الطاقة الوحيد الذي يسبب انبعاثات محدودة من الكربون في البلاد حاليا، مما سيقلل إنتاج الطاقة من هذا القطاع بمقدار النصف تقريبا.