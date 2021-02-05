كوراث بيتكوين.. ثروة مسروقة تبحث عن كلمة مرور

تتوالى كوارث العملة المشفرة بيتكوين هذه المرة في ألمانيا، إذ ألقت السلطات القبض على رجل بتهمة سرقة عملات بنحو 60 مليون دولار، ولكنها تواجه مشكلة واحدة.

وتتلخص المشكلة في أن السلطات ليس بمقدورها الحصول على المال بسبب أنه لم يمنحهم كلمة المرور.



وقال مدعون في مدينة كمبتن بولاية بافاريا، إن الرجل حُكم عليه بالسجن لمدة عامين، وقضى فترة سجنه منذ ذلك الحين، ملتزماً الصمت طوال تلك الفترة، بينما فشلت الشرطة في كسر الرمز للوصول إلى أكثر من 1700 بتكوين.

وتُخزن البيتكوين في تطبيق يُعرف باسم المحفظة الرقمية، وهي مؤمنة عبر التشفير، وتُستخدم كلمة المرور كمفتاح لفك التشفير لفتح المحفظة والوصول إلى الـ"بيتكوين"، وفي حالة فقد كلمة المرور لا يمكن للمستخدم فتح المحفظة.

وأُدين المحتال بالسجن لمدة تزيد على عامين بسبب قيامه سراً بتثبيت تطبيق على أجهزة كومبيوتر أخرى لتسخير طاقتها في تعدين أو إنتاج بيتكوين، وحين سجن، كان ما ادخره من بيتكوين يساوي جزءاً ضئيلاً من القيمة الحالية، لكن المدعين أكدوا أن الرجل ليس باستطاعته الوصول إلى المال.

وارتفع سعر بيتكوين على مدى السنة الماضية، ليبلغ مستوى قياسيا عند 42 ألف دولار في يناير (كانون الثاني)، وجرى تداولها عند 38 ألفاً و063 دولاراً، اليوم، وفقاً لموقع "coinmarketcap" للعملات المشفرة وسلاسل الكتل.