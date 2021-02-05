8 قتلى.. أمن الصومال يحبط هجوما لـ"الشباب" في "طوسمريب"

قتل 8 إرهابيين وأصيب آخر، الجمعة، في صد لهجوم استهدف قاعدة للقوات الصومالية بمدينة طوسمريب، من قبل حركة "الشباب" الإرهابية.

وفي تصريحات إعلامية، قال أحمد معلم فقي، وزير الأمن بولاية غلمدغ (طوسمريب عاصمتها/ غرب)، إن القوات الأمنية أحبطت هجوما لمسلحي تنظيم حركة الشباب على مدينة طوسمريب .



وأضاف أن "القوات الأمنية قتلت 8 إرهابيين وأسرت قائد المجموعة المهاجمة وهو مصاب"، دون تفاصيل أكثر حول الجزئية الأخيرة.

وأشار وزير الأمن إلى أن قوات الأمن استولت على أسلحة خفيفة وثقيلة من المليشيات الإرهابية .

ويعد هذا الهجوم الثاني من نوعه الذي تشنه حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال الأسبوع الجاري.

ويتزامن الهجوم مع مباحثات تجري في طوسمريب بين الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية، في مسعى لعل القضايا الخلافية حول الانتخابات العامة.