ألمانيا ترحب بإعلان بايدن تجميد قرار خفض القوات

رحبت ألمانيا، الجمعة، بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن تعليق أي عمليات انسحاب مزمعة للقوات الأمريكية من ألمانيا.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مؤتمر صحفي دوري، الجمعة: "لدينا قناعة دائمة بأن انتشار قوات أمريكية في ألمانيا يخدم الأمن الأوروبي وعبر الأطلسي".



وأضاف أن "التعاون القائم منذ عقود مع القوات الأمريكية يحمل قيمة كبيرة".

وأعلن بايدن، الخميس، أن إدارته ستوقف أي خفض مزمع للقوات الأمريكية في ألمانيا، في علامة على ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن ذلك الإيقاف سيستمر حتى مراجعة وزير الدفاع لويد أوستن الانتشار العسكري الأمريكي في العالم.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في يوليو/تموز، خلال رئاسة دونالد ترامب، أنها ستسحب نحو 12 ألفا من قواتها المنتشرة في ألمانيا، والتي كان قوامها 36 ألف جندي في ذلك الوقت.

وكان ذلك من تداعيات جدال طويل بين ترامب وبرلين حول عدم وفاء ألمانيا بالإنفاق الدفاعي المستهدف لحلف شمال الأطلسي.

وكان جنوب ألمانيا وغربها يزخران بالمنشآت العسكرية الأمريكية التي يرجع بعضها إلى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما هزم الحلفاء ألمانيا النازية.

وعدد القوات الأمريكية في ألمانيا في الوقت الراهن جزء يسير مما كان عليه خلال ذروة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي.

لكن البنتاجون ما زال يحتفظ بمنشآت مهمة في ألمانيا من بينها قاعدة رامشتاين الجوية التي تمثل بوابة القوات الأمريكية إلى أوروبا والشرق الأوسط.