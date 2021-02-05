البوسفور وليبيا.. أردوغان يتخبط بمواجهة العاصفة

في إصرار على انتهاكاته، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، دعوات لوقف العنف بجامعة البوسفور وسحب المرتزقة من ليبيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا أنقرة إلى سحب قواتها من ليبيا ومرتزقتها من ليبيا.

كما أعلن أردوغان رفض المواقف الأمريكية والأوروبية حيال أحداث جامعة البوسفور الأخيرة في إسطنبول.

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية بأحد مساجد إسطنبول، تعليقا على دعوة ماكرون لسحب تركيا جنودها من ليبيا: "يبدو أنه لم يتعلم هذا الأمر، فتعلمه يتطلب الكثير من الوقت".

كما انتقد أردوغان "إدانة" الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأحداث جامعة البوسفور، الأخيرة.

وتشهد تركيا منذ شهر احتجاجات من جانب الطلاب وأعضاء بهيئة التدريس على قيام أردوغان بتعيين شخص مقرب من الحزب الحاكم رئيسا لجامعة البوسفور في إسطنبول، ويطالبون باستقالته.

وشهدت الاحتجاجات اعتقال طلاب وغيرهم.

وقالت زارة الخارجية الأمريكية، في بيان: "نشعر بالقلق إزاء اعتقال الطلاب وغيرهم من المتظاهرين".

وحذر أردوغان مؤخرا من أنه سيقمع أي محاولة لتمديد الاحتجاجات المستمرة منذ شهر، واصفا الطلاب المحتجين بأنهم "أعضاء جماعات إرهابية".