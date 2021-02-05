مصر ترحب بتشكيل السلطة الليبية: نتطلع للعمل معا

رحبت مصر بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن تطلعها إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن القاهرة تُرحب بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من جانب ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف برعاية الأمم المتحدة.



وأضاف، أن القاهرة تتطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة، وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في ديسمبر/ كانون الثاني من العام الجاري.

وأشاد المتحدث، بجهود الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية في ليبيا، داعياً الأشقاء الليبيين إلى الاستمرار في إعلاء المصلحة العليا لبلادهم.

وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، كافة الأطراف الدولية والإقليمية بدعم هذا المسار السلمي لتسوية الأزمة بما يُسهم في استعادة الاستقرار في ليبيا ويفضي إلى وقف التدخلات الخارجية في شئونها وخروج كافة المقاتلين الأجانب وفرض سيادة ليبيا على أراضيها.





وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا فوز قائمة "محمد المنفي" برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".

وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه اليوم، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.

وأظهرت نتائج الفرز أن 73 شخصا وقعوا في سجل الناخبين وامتنع عن التصويت عضو واحد، وخلال الجلسة الثانية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، جرت عملية التصويت على قوائم المرشحين للسلطة التنفيذية التي من المقرر أن تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات أواخر العام الجاري.