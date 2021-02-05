بيكهام وتسوبيل وقاهر سواريز.. الأهلي المصري بعيون ألمانية

"لن تكون سهلة".. بهذه الكلمات وصفت تقارير ألمانية مباراة بايرن ميونيخ المرتقبة، ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.

لكن رغم هذا الإقرار بصعوبة المباراة، إلا أن صورة الأهلي في التقارير الألمانية بدت سطحية بعض الشيء، ركزت أحيانا على بعض اللاعبين، وأحيانا أخرى على ألقاب الفريق القارية والمحلية.

ويلتقي الفريقان مساء الإثنين المقبل، في نصف نهائي المونديال، بعد تخطي الأهلي عقبة الدحيل القطري بالفوز 1-0.

وفي تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية، قال ديكسي دورنر المدير الفني الأسبق للأهلي في الفترة بين ٢٠٠٠ و٢٠٠١: "كان بإمكان اللفريق اللعب بالفعل في الدوري الألماني (عام ٢٠٠٠)، لكن ليس في الثلث العلوي من جدول الترتيب، بل في ثلث الهبوط".

وتابع: "لديهم لاعبين يتمتعون بمهارات جيدة، لكنهم لا يعملون دائمًا بشكل جيد كفريق".

لكن حُكم دورنر ليس ذا قيمة كبيرة، فالمدرب الألماني فشل بشكل كبير في قيادة فترة الإحلال والتجديد بالأهلي في بداية الألفية الحالية، وخسر الدوري المحلي وكأس السوبر المصري السعودي.

صحيفة "بيلد" قالت عن اللقاء: "بعد كل شيء، خصم بايرن لديه بيكهام وشريف وألقاب عديدة".

وأبرزت الصحيفة دور المهاجم محمد شريف في الفريق؛ إذ قالت إنه سجل ٤ أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال ٩ مباريات بالدوري المصري.

ثم انتقلت الصحيفة للحديث عن أحمد رمضان وعلاقته بالأسطورة ديفيد بيكهام، وقالت إن اللاعب المصري "ليس له أي علاقة بالنجم الإنجليزي، لكنه سيزعج هجوم بايرن كثيرا في مركز الظهير الأيمن".

وأردفت: "الأهلي هو بايرن ميونيخ مصر، لكنه توج بألقاب أكثر من الفريق الألماني. فاز بـ42 دوري و٣٧ للكأس، مقابل ٣٠ للدوري و٢٠ كأس لبايرن, مع الوضع في الاعتبار فرق القوة بين المنافسات".

ولفتت الصحيفة إلى أن الأهلي حقق الثلاثية في الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخ النادي، وهو رقم قلما يتحقق.

ونقلت عن دورنر قوله: "لم يعد لديّ أي اتصال بفريق الأهلي، لكني على الأقل أتابع مبارياته الدولية".

أما صحيفة "أبندتسايتونع" الألمانية "خاصة"، فتحدثت عن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلى، ووصفته بأنه "أشهر لاعب في الفريق وقاهر كافاني وسواريز (مهاجما منتخب أوروجواي).

وأوضحت: "أصاب الشناوي كافاني وسواريز باليأس خلال مباراة أوروجواي ومصر في كأس العالم ٢٠١٨، وفاز بأفضل لاعب في المباراة".

ثم تحدثت أيضا عن أحمد رمضان بيكهام، وأكدت أنه مجرد لقب، ولا يملك أي علاقة باللاعب الانجليزي.

ولفتت الصحيفة إلى أن رانير تسوبيل أسطورة بايرن الفائز مع الفريق بـ3 ألقاب أوروبية، قاد الأهلي كمدرب لتحقيق ٣ ألقاب محلية خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي.