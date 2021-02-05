موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. سفينة صديقة للبيئة وحجر بريطاني وطقس مصر

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. وسط انتظار تعافي قطاع السياحة في الكاريبي من كورونا تستعد سفينة "ماردي جراس" لأولى رحلاتها كأول السفن الصديقة للبيئة في شمال أمريكا. تعتزم بريطانيا فرض الحجر الصحي لمدة 10 أيام بداية من 15 فبراير/شباط الجاري للقادمين من دول خطرة وبائياً. يعد شاطئ القرم من المعالم السياحية البارزة في الإمارات، ويقع بإمارة أم القيوين ويعتبر من أجمل الأماكن السياحية الشتوية بالإمارة. أغلقت مصر ميناءين على البحر الأحمر، فيما انتظمت حركة الملاحة بمطار القاهرة الدولي، رغم سوء الأحوال الجوية.



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