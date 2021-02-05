ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
انضمت شاحنة فورد F-150 لقائمة ضحايا نقص الرقائق التقنية على مستوى العالم، بعد أن اتخذت فورد قرارا بتخفيض معدل تصنيع الشاحنة للنصف.
أعلنت فورد عن ظهور أول نسخة كهربائية من موستانج خلال فبراير الحالي، التي تحمل اسم "ماتش إي".
عرفت مكعبات لوجو بمحاكاتها للعديد من الماكينات والمركبات بعالم صناعة السيارات والطائرات
كان من حسن حظ عشاق السيارات أن يشهد السوق مجموعة موديلات بدأت مسيرتها كسيارات للسباقات، ثم توفرت منها نسخا للقيادة الميدانية.
ضمن أفخم الموديلات التي تطرحها ماركة مرسيدس للأسواق خلال عام 2021، تأتي النسخة الأحدث من طراز G-CLASS ضمن فئة SUV المجهزة لـ6 ركاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز دوت الخليج الإخبارية للسيارات.. أزمة "رقائق" وأول كهربائية من موستانج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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