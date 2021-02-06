واشنطن تهاتف الرياض.. تعاون استراتيجي يواجه تحديات المنطقة

تلقى وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

واستعرض الوزيران العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



وهنأ وزير الخارجية السعودية نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبراً عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أدان، الخميس، الهجمات الصاروخية على السعودية، متعهدا بالحفاظ على أمن المملكة.

وقال بايدن إن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، في إشارة إلى تهديدات الحوثيين باستمرار للمملكة.

من جانبها، رحبت السعودية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

وأكدت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وتطلعها للعمل مع الإدارة الأمريكية وجميع الأطراف اليمنية ودول التحالف العربي لتحقيق ذلك.