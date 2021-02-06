حوادث طعن متفرقة في لندن والشرطة تحقق

قالت الشرطة البريطانية، فجر السبت، إنها تحقق في حوادث عنف بجنوبي العاصمة لندن من بينها حادث طعن قاتل.
وأضافت الشرطة أنها ستحقق في ملابسات تلك الحوادث، مضيفة أنه في هذه المرحلة لا توجد معلومات تفيد بأن هناك رابطا بين جميع هذه الحوادث.
وقالت وسائل إعلام محلية إنه تم استدعاء الشرطة لطريق تشابمان بمنطقة كرويدون للإبلاغ عن حادث طعن، كما تم استدعائها بعدها بساعات بعد نقل 4 رجال، جميعهم في العشرينات من العمر إلى مستشفى في جنوب العاصمة يعانون من طعنات وجروح.
وأضافت تلك الوسائل "تم استدعاء الشرطة لطريقة دينجول بمنطقة كرويدون للإبلاغ عن حادث طعن".
وذكرت أن "الشرطة ستقوم بالتحقيق في الظروف المحيطة بكل هذه الحوادث"، لافتة إلى أنه "حتى وقتنا هذا لا توجد معلومات معروفة تشير إلى أن الحوادث السابقة مرتبطة ببعضها البعض".
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