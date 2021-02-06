سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6 فبراير 2021

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المبكرة، اليوم السبت 6 فبراير 2021، في البنوك وشركات الصرافة.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.



وشهد المعروض النقدي في مصر نموا قدره 1.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية"، سجل سعر الدولار في مصر 7 أسعار مختلفة بفارق 8 قروش بين أعلى وأقل سعر.



وجاء بنك الأسكندرية كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 15.67 جنيه، بينما جاء بنك SAIB كأفضل بنك تشتري منه الدولار مقابل 15.69 جنيه.



وعلى موقع البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار 15.6294 جنيه للشراء، و15.7294 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي).

وتشهد مؤشرات الاقتصاد المصري تحسنا رغم جائحة كورونا، وسط حالة من استقرار سوق الصرف في ظل توافر العملات الأجنبية.

ويتوقع أن يتراجع الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة، في ظل بيانات رسمية عن ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج رغم جائحة كورونا.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

أسعار اليورو والإسترليني

سجل سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري 18.7319 جنيه للشراء، و18.8580 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني 21.3326 جنيه للشراء، و21.4754 جنيه للبيع.



أسعار الريال والدرهم والدينار

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1666 جنيه للشراء، و4.1935 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت، نحو 4.2546 جنيه للشراء، و4.2827 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 51.5194 جنيه للشراء، و51.9827 جنيه للبيع.