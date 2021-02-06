إصابة 6 مدنيين في انفجار "داخل متجر" بكابول

أصيب 6 مدنيين على الأقل في انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية كابول حسبما أعلنت الشرطة السبت.

وقال المتحدث باسم قائد الشرطة، فردوس فارامارز إن الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر.



وأشار إلى أن 3 أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان من بين المصابين، فيما لم يعرف بعد طبيعة الانفجار.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى 7:17 بتوقيت جرينتش.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي في السابق مسؤوليته عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان.

والجمعة، قتل 16 فردا من قوات الأمن الأفغانية وأصيب اثنان آخران في هجوم شنته حركة طالبان على موقع أمني بإقليم قندوز شمال أفغانستان.

يأتي الهجوم وسط تزايد حاد في العنف في البلاد، على الرغم من جهود السلام الحالية.

والثلاثاء، قُتل 3 على الأقل وأصيب 7 في سلسلة تفجيرات بأفغانستان، بعدما دعت دول غربية طالبان لإنهاء موجة العنف بالبلاد.

والأحد، قال الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وعدد من السفارات الغربية إن طالبان تتحمل مسؤولية "معظم هذا العنف الموجه"..

وتوقفت محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية، ويراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن اتفاقا لسحب القوات الأمريكية بحلول مايو/أيار.