سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم السبت 6 فبراير 2021

ارتفع سعر صرف اليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت 6 فبراير 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية "السوداء".

كما شهدت تعاملات السوق غير الرسمية "السوداء" الجزائرية، استقرار الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

أسعار السوق السوداء

وارتفع سعر اليورو الأوروبي، في تعاملات السوق السوداء، إلى نحو 216.88 دينار للشراء، و219.29 دينار للبيع، مقابل نحو 215.34 دينار للشراء و217.73 دينار للبيع، وفق وسائل إعلام محلية.

فيما ظل سعر الدولار ثابتا في هذه السوق عند نحو 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني، إلى 247.30 دينار للشراء، و250.05 دينار للبيع، مقابل نحو 245.93 دينار للشراء، و248.66 دينار للبيع.

هبوط صادرات النفط

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن صادرات البلاد من النفط والغاز هبطت 11% في 2020 إلى 82.2 مليون طن من المكافئ النفطي، وإن الإيرادات تراجعت 40% إلى 20 مليار دولار.

وتابعت الوزارة في بيان، أن إجمالي إنتاج الجزائر من الطاقة انخفض 10% إلى 142 مليون طن من المكافئ النفطي بسبب القيود المفروضة لاحتواء جائحة كورونا.

ويساهم النفط والغاز بنحو 60% من ميزانية الجزائر، و94% من إجمالي صادراتها.

الأسعار الرسمية

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، سجل سعر اليورو الأوروبي، مقابل الدينار لدى البنك المركزي الجزائري، نحو 160.07 دينار للشراء و160.13 دينار للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في تعاملات البنوك، نحو 133.35 دينار للشراء، و133.36 للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني، في البنك المركزي الجزائري، نحو 181.40 دينار للشراء، و181.45 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي الجزائري، نحو 35.54 دينار للشراء، و35.55 دينار للبيع، فيما استقرت العملة السعودية في السوق السوداء، إلى 47.99 دينار للشراء، 48.52 دينار للبيع.

وفي البنوك سجل الدرهم الإماراتي، نحو 36.30 دينار للشراء، و36.31 دينار للبيع، فيما سجل في تعاملات السوق السوداء،49.01 دينار للشراء، 49.55 دينار للبيع،

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنوك 439.53 دينار للشراء، و440.74 دينار للبيع.

فيما ارتفعت العملة الكويتية في السوق السوداء، إلي نحو 594.75 دينار للشراء، 601.35 دينار للبيع.