تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 6 فبراير 2021

استقر سعر صرف الريال السعودي في مصر في التعاملات المبكرة اليوم السبت 6 فبراير 2021، في شركات الصرافة وماكينات الصراف الآلي.

وسجل متوسط سعر صرف الريال السعودي وفق البنك المركزي المصري نحو 4.1666 جنيه للشراء، و4.1935 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 4.105 جنيه للشراء، و4.1967 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار في بنك مصر (حكومي).

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" جاء المصرف العربي الدولي AIB كأفضل بنك تبيع له الدولار مقابل 4.1642 جنيه، بينما جاء بنك HSBC كأفضل بنك تشتري منه الريال السعودي مقابل 4.19 جنيه.



ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية والعربية، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

وشهد المعروض النقدي في مصر نموا قدره 1.5% في يناير/كانون الثاني مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا ملحوظا في عام 2020، ما يمثل دعما قويا للجنيه في مواجهة الدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري أن البلاد تلقت 27.1 مليار دولار في تحويلات مالية من المصريين العاملين في الخارج في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه على موقع البنك المركزي عند 15.6294 جنيه للشراء، و15.7294 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري 18.7319 جنيه للشراء، و18.8580 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الإسترليني 21.3326 جنيه للشراء، و21.4754 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 4.1666 جنيه للشراء، و4.1935 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم السبت، نحو 4.2546 جنيه للشراء، و4.2827 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 51.5194 جنيه للشراء، و51.9827 جنيه للبيع.