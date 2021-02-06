بدء فعاليات القمة الأفريقية الـ34 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا

بدأت، السبت، فعاليات القمة الأفريقية الـ34 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا "افتراضيا" لأول مرة بسبب جائحة كورونا.

وأدار القمة الرئيس الجديد للاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، من مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي وصل إليها، قبيل انطلاق القمة.



والقمة انطلقت فعالياتها افتراضيا، بحضور رئيس المفوضية الأفريقية المنتهية ولايته موسى فكي، وأجهزة الاتحاد الأفريقي المختلفة، وتعقد تحت شعار "الفنون والثقافة والتراث: روافع لـبناء أفريقيا التي نريد" .



ويجتمع قادة الدول الأفريقية، في أول قمة افتراضية لهم، بسبب الجائحة العالمية، حيث سيتم بحث إصلاحات الاتحاد، والقضايا الثابتة والمتجددة من النزاعات والصراعات والتطرف والإرهاب ، بجانب المطالبات بالحصول العادل على اللقاحات.





وكالعادة، تطرح القمة اتفاقية منطقة التجارة القارية الحرة وقضايا أخرى تلازم القمم أينما كانت.



تسلم، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي 2021 ، خلفا لرئيس جنوب أفريقيا.



ولعل أبرز ما تحمله أجندة القمة الأفريقية انتخاب المفوضية الجديدة للاتحاد التي ستتم افتراضيا ومدتها 4 سنوات قادمة على المناصب الرئيسية بالاتحاد وهي رئيس المفوضية ونائبه، ومناصب 6 مفوضين للاتحاد.



وتخضع الانتخابات لأول مرة إلى القواعد الجديدة التي أقرها رؤساء الدول الأفريقية لإصلاح هياكل الاتحاد، فضلا عن القضايا الأخرى الملحة للقارة السمراء والتي تتصدرها الحصول العادل على لقاحات كورونا.



ويأتي انعقاد القمة افتراضيا تنفيذا لتوصيات تطبيق قواعد الإجراءات الاحترازية للوقاية الصحية من انتشار فيروس كورونا، كما سينتظر القمة أيضا التصويت الإلكتروني للمفوضية الجديدة.



فيليكس تشيسيكيدي

وتسلم الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، (55 عاما)، رئيس الكونغو الديمقراطية السبت الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في مستهل أعمال القمة الأفريقية الـ34.

وفيليكس تشيسيكيدي هو خامس رئيس للكونغو الديمقراطية بعد فوزه في انتخابات 2018 وشهدت الكونغو أول انتقال سلمي للسلطة من الرئيس السابق جوزف كابيلا،.

تشيسيكيدي هو ابن المعارض التاريخي إتيان تشيسيكيدي في الكونغو الديمقراطية ، الذي توفي في بروكسل في الأول من فبراير2017.

وانتخب فيليكس تشيسيكيدي، في فبراير خلال الاجتماع المغلق لرؤساء الدول الأفريقية بأديس أبابا، لرئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي للعام 2021 عن منطقة غرب أفريقيا خلفا لدولة جنوب أفريقيا التي انتهت ولايتها بهذه القمة.

لكنه يتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد رسميا اليوم في أعمال القمة الأفريقية الـ34 التي تعقد افتراضيا، من الرئيس سريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا المنتهية ولايته بمشاركة الرؤساء الأفارقة.

وطبقا لقوانين الاتحاد الأفريقي المنظمة لرئاسة الدول الأفريقية للاتحاد تقسم القارة إلي خمس مناطق جغرافية هي شمال وشرق ووسط وغرب وجنوب القارة وتتناوب رئاسة الاتحاد كل عام على منطقة، وتختار كل منطقة من يمثلها في رئاسة الاتحاد كل خمس سنوات،.

وتتطلب رئاسة الاتحاد الأفريقي أيضًا آلية دبلوماسية قوية وجيدة الإدارة ، وعيّن تشيسيكيدي رئيس الدورة الحالية للاتحاد، لجنة رفيعة المستوى للتحضير لهذه المهمة ومساعدته خلال رئاسته ولدى الفريق قسم لكل مجال من مجالات الأولوية في ولايته.

ومن المنتظر أن يركز ،تشيسيكيدي، خلال دورته على منطقة التجارة الأفريقية الحرة القارية والتكامل الاقتصادي، وأجندة 2063 التنموية؛ والشراكات الخارجية للاتحاد الأفريقي؛ والصحة (خاصة جائحة كورونا)؛ فضلا عن تحقيق شعار القمة "الفنون والثقافة والتراث: روافع لـبناء أفريقيا التي نريد".

في العام 1985 ترك تشيسيكيدي الكونغو ليقيم في بلجيكا، وحصل على دبلوم في التسويق والاتصالات لينتقل بعد ذلك للعمل في السياسة.

ثم انضم إلى صفوف حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي بقيادة والده، الذي أسس حزب الاتحاد عام 1982.

وبعد وفاة والده في فبراير 2017 ، حل فيليكس محل والده فقد تم انتخاب فيليكس تشيسيكيدي رئيسًا لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي خلفا لوالده في إبريل من نفس العام .

ليتم ترشيحه لاحقا لتمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في ديسمبر 2018 .

وكان الرئيس ،سيريل رامافوسا، رئيس جنوب أفريقيا قد ترأس الدورة السابقة للاتحاد الأفريقي 2020، التي شهدت خلال فترته جائحة كورونا التي عطلت العديد من المؤتمرات الخاصة بالاتحاد وحالت دون تنفيذ العديد من القضايا والمشروعات الأفريقية التي مازالت عالقة.