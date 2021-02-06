حزب الرئيس ديبي يرشحه رسميا لولاية سادسة في تشاد

أعلن حزب "حركة الإنقاذ الوطنية" التشادي رسميا ترشيح الرئيس أدريس ديبي إتنو لولاية سادسة للانتخابات التي ستجرى العام الجاري.
وقال ديبي، الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما أمام أنصار حزبه: "إذا كان الحماس الذي يثيره دائما اختياري كمرشح للانتخابات الرئاسية لا يزال قويا، فإن شعوري اليوم أعمق بكثير".
وتلي الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 11أبريل/نيسان المقبل، انتخابات تشريعية في 24 أكتوبر/تشرين الأول، بعد تأجيلها عدة مرات منذ 2015.
ومنعت الحكومة، الإثنين، مظاهرات عدة خططت لها المعارضة هذا الأسبوع، للمطالبة بمزيد من العدالة الاجتماعية وتناوب سياسي، مشيرة إلى خطر "الإخلال بالنظام العام".
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