البحرين تحبط عمليتين إرهابيتين وتعتقل مشتبه بهم

نجحت السلطات البحرينية في إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية بالعاصمة المنامة.

وأصدرت السلطات بيانا، مساء السبت، جاء فيه: "تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من إحباط عمليتين إرهابيتين استهدفتا تفجير جهازين للصراف الآلي تابعين لأحد البنوك الوطنية بمنطقتي النعيم، وجد حفص بالعاصمة، بعدما تمكنت فرق إبطال المتفجرات من التعامل مع عبوتين متفجرتين، تم وضعهما في الموقعين صباح الأربعاء".



وأضاف البيان: "بعد تأمين الموقعين، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عدد من المشتبه بارتكابهم الواقعتين، فيما لا تزال أعمال البحث والتحري جارية".

وأوضح البيان أن التحريات الأولية أظهرت أن العمليتين تم تنفيذهما من خلال توزيع الأدوار بين عدد من المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم.

وتلك العمليات الإرهابية ليست الأولى التي تحبطها يقظة السلطات البحرينية، ففي بداية العام الماضي، نجحت السلطات في "إحباط مخطط إرهابي كبير".

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن الوزارة أحبطت "مخططا إرهابيًا ضخمًا" لتنظيم تلقى دعمًا من الحرس الثوري الإيراني.