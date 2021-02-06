المسماري: تركيا تواصل إرسال المرتزقة إلى ليبيا

اتهم المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري تركيا بإرسال الكثير من المرتزقة الأجانب إلى ليبيا، مؤكدا حاجة البلاد إلى حكومة تمثل كافة الأطياف الليبية.

وشدد اللواء أحمد المسماري في تصريحات صحفية، مساء السبت، على أن الجيش جزء لا يتجزأ من العملية السياسة التي أنجزت داخل البلاد.



وأضاف أن الملف التركي يفرض تحديا كبيرا على الأطراف المعنية بليبيا، والشعب يريد حكومة تمثل كافة الأطياف الليبية.

ورحب الجيش الليبي، في وقت سابق السبت، بتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، مهنئًا الشعب الليبي بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشادت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان اطلعت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، بالجهود المتواصلة والحقيقية التي بذلتها المبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز والتي أدت لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة التي يتطلع إليها كل الليبيين.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي كان مُمثلا بملتقى الحوار السياسي.

وأوضحت "وليامز"، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، أن المشير حفتر كان ممثلا في ملتقى الحوار السياسي الليبي أسوة بكل الأطراف، وقد أعرب عن دعمه الشخصي لها كما وافق ممثلوه على نتائج التصويت.

والجمعة، أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، فوز قائمة محمد المنفي برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبدالحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة عقيلة صالح.

وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.

والمنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، هو سفير ليبيا السابق في اليونان، وقد غادر منصبه إثر الصدام ما بين السلطات في أثينا وطرابلس وأنقرة الناتجة عن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومتي فايز السراج ورجب أردوغان.