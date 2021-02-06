زلزالان يضربان السواحل الغربية لتركيا

ضرب زلزالان بحر "إيجه" قبالة السواحل الغربية التركية، مساء السبت، بقوة 4.2، و4.1 درجة على مقياس ريختر.

وذكرت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان، على موقعها الإلكتروني أن الزلزال الأول وقع في تمام الساعة 19.09 بالتوقيت المحلي (16.09 تغ).



ووفق المصدر فإن مركز الزلزال هو بحر "إيجه" قبالة قضاء "قاره بورون" في ولاية إزمير(غرب)، وشعر به سكان الولاية، فضلا عن عدد من الولايات الأخرى.

وأشار البيان إلى أن عمق الزلزال 8.04 كم تحت سطح البحر.

أما الزلزال الثاني فوقع عند الساعة 21.22 بالتوقيت المحلي (18.22 تغ)، وبلغت قوته 4.1 درجة، في نفس القضاء، وعلى عمق 7.03 درجات.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

والأسبوع الماضي، تعرضت المنطقة ذاتها لثلاث زلازل أحدهما بقوة 4.7 درجات، واثنان بقوة 5.1 درجات، دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية. وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من اسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي زلزال بقوة 6.6 درجات، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير ، وأسفر عن مقتل 115 شخصًا، وإصابة 1034 آخرين.