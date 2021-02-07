الشرطة البريطانية: مقتل شخص وإصابة آخر في عملية طعن شمال غربي لندن

قتل شخص وأصيب آخر خلال عملية طعن تمت في شمال غربي لندن، السبت.
وقالت شرطة العاصمة لندن إنه يتم التحقيق في الحادث ولا توجد معلومات تشير إلى أن جرائم الطعن التي حدثت مؤخرا في لندن متصلة ببعضها البعض.
ولفتت إلى أن عناصر الشرطة كثفوا وجودهم حول منطقة الحادث.
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