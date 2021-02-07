طائرة حوثية "مفخخة" بمصيدة التحالف العربي

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية".

وأضاف أن "الطائرة أطلقت بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".



وأشار إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق الإجراءات الضرورية كافة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لوقف هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات الفاشلة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودأبت مليشيا الحوثي على استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.