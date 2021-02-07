رئيس تشيلي يدعو لاجتماع طارئ لإخماد احتجاجات ضد عنف الشرطة

دعا رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا إلى اجتماع طارئ، لاحتواء الاحتجاجات التي اندلعت بعد قتل شرطي أحد فناني الشوارع بالرصاص.
ووقعت الحادثة في "بانغيبوي" بعدما رفض الفنان التعاون مع عملية تفتيش كان يقوم بها عنصران من الشرطة.
وسرعان ما تطور الأمر إلى جدال انتهى بإطلاق أحد العنصرين النار على الفنان، بحسب تسجيل مصور انتشر بشكل واسع في المحطات المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشعل أشخاص النار في عدة مبان عامة في بانجويبولي في ساعة متأخرة من، مساء الجمعة، من بينها مقر البلدية الذي استمر مشتعلا في ساعة مبكرة من صباح السبت.
وذكرت تقارير إعلامية رسمية ومحلية أن المتظاهرين وضعوا حواجز مشتعلة ورشقوا مركز الشرطة بالحجارة.
وقال المسؤولون إن الشرطة التشيلية احتجزت رجل الشرطة الذي أطلق النار في الوقت الذي تباشر فيه تحقيقاتها في الحادث.
وأدت الاحتجاجات الواسعة في تشيلي منذ أواخر عام 2019 إلى تسليط الضوء بشكل كبير على قوة الشرطة في البلاد مع ادعاء مجموعات مراقبة محلية ودولية استخدامها المفرط للقوة وانتهاك حقوق الإنسان.
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