15 قتيلا في هجمات متفرقة بالصومال بينهم 13 عسكريا

قتل 15 شخصا في هجمات متفرقة بالصومال اليوم الأحد بينهم 13 عسكريا وسط تنامي عمليات حركة الشباب الإرهابية.

وقتل 12 عسكريا صوماليا على الأقل بينهم قائد في المخابرات وأصيب آخرون بجروح خطيرة، الأحد، جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة.

وزرعت العبوة الناسفة على جانب الطريق الذي يربط بين مدينتي طوسمريب وغوريعيل بمحافظة غلغدود وسط الصومال وفق مصادر رسمية.



وقال وزير الإعلام بولاية غلمدغ أحمد شري لوسائل إعلام محلية، إن:" ١٢ جنديا قتلوا جراء تفجير إرهابي بينهم قائد قوة المخابرات بمدينة طوسمريب الرائد عبدالرشيد نور قوجي" .

وأضاف شري أن "التفجير الإرهابي خلف إصابات خطيرة " دون مزيدا من التفاصيل.

وأشار إلى أن "الحكومة قامت بنشر قوات مشتركة من الولاية والقوات الحكومية الفيدرالية بالمنطقة التي استهدفها الانفجار".

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم بحسب بيان نقلته مواقع إخبارية محسوبة على التنظيم الإرهابي.

وفي وقت سابق الأحد، قتل 3 أشخاص وأصيب سبعة آخرون، بينهم مدنيون وعسكريون جراء ثلاث هجمات وحوادث أمنية منفصلة ضربت جنوبي الصومال وفق إعلام محلي.

ففي مدينة بيدوا، قتل شخصان وأصيب اثنان آخران، اليوم الأحد، جراء هجوم بإلقاء قنبلة على منزل لقائد قوات مسلحة السجون الصومالية اللواء مهد عبدالرحمن من قبل مسلحين مجهولين بمحافظة باي بولاية جنوب غرب الصومال.



وفي هجوم آخر، أصيب 5 جنود صوماليين من قوات الشرطة العسكرية، الأحد، جراء هجوم عبر انفجار لغم أرضي زرع على حافة طريق يجري بناؤه من قبل شركة أجنبية بين مقديشو ومدينة أفجوي الواقعة (30)كم تبعد من جنوبي مقديشو .



كما لقي ضابط في الجيش الصومالي مصرعه برصاص من قبل مسلحين مجهولين إثر اطلاق نار عليه بمديرية ودجرفي محافظة بنادر بالعاصمة الصومالية مقديشو.

وكثفت مليشيات الشباب الإرهابية عملياتها الإرهابية في مناطق ولاية غلمدغ خلال الأشهر الثلاثة الماضية لعرقلة الاجتماعات التيتستضيفها الولاية بين قادة الصومال السياسيين للتوصل الى اتفاق بشان أزمة الانتخابات العامة.

