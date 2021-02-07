وزير خارجية مالطا: الإمارات شريك استراتيجي

أكد وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو أن الإمارات تعتبر شريكا استراتيجيا لبلاده، متمنيا أن توطد هذه الشراكة لما فيه مصلحة البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح إيفاريست بارتولو مقر سفارة بلاده في أبوظبي بحضور أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة بالإمارات.



وقال بارتولو، في كلمة له خلال حفل الافتتاح إن وجود سفارة لبلاده في الإمارات يدل على أهمية الصداقة التي تربط البلدين، والتي نأمل أن تصبح أقوى مع مرور الزمن.





وتوجه بالشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي لدوره الفاعل في تعزيز علاقات البلدين وتطويرها.

من جانبه، قال أحمد الصايغ، في كلمة له بهذه المناسبة: "إنه منذ أن أقامت الإمارات العلاقات الدبلوماسية مع مالطا في عام 1973 والعلاقة تتعمق بين البلدين في كافة المجالات والأصعدة".





وأكد أن افتتاح سفارة لمالطا في أبوظبي هو خطوة مهمة في تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين، معربا عن أمنيته للسفيرة المالطية التوفيق في مهام عملها كسفيرة لبلادها لدى الإمارات.

كما توجه بالشكر والتقدير للشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لدوره الفاعل في تعزيز علاقات البلدين وتطويرها.