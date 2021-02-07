التحالف العربي يدمر "مسيرة" حوثية مفخخة باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن،تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه السعودية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية الأحد إن دفاعاته نجحت في تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون.



في وقت سابق اليوم، أفادت مصادر عسكرية لـ"دوت الخليج الإخبارية" بأن دفاعات تحالف دعم الشرعية باليمن، أسقطت طائرة بدون طيار، مفخخة، أطلقها الحوثيون على مأرب.

وشنت مليشيات الحوثي، صباح اليوم، قصفا صاروخيا استهدف أحياء سكنية في محافظة مأرب، شرقي اليمن.

على صعيد القصف، قال مصدر محلي في مدينة مأرب لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن صاروخا يعتقد أنه باليستي أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية على الأحياء السكنية في مركز المدينة المكتظة بالنازحين.

بالتزامن مع ذلك، شهدت المحافظة مواجهات طاحنة بين مليشيات الحوثي من جهة والجيش اليمني من جهة أخرى في جبهتي "صرواح" و"الجدعان" إثر هجوم بري عسكري للانقلابيين.