السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن أمن منطقة الخليج يرتبط بالأمن القومي المصري، وذلك كأحد ثوابت السياسة المصرية الراسخة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه لتطوير العلاقات مع مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال لقاء السيسي، اليوم الأحد، بالأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، في القاهرة بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان، إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما أكد السيسي مبادئ السياسة المصرية الهادفة إلى البناء والتعاون، ودعم التضامن العربي كنهج استراتيجي أصيل، في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام بالنوايا الصادقة لتحقيق المصلحة المشتركة، والتكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.





من جانبه، ثمن الحجرف، العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، والحرص المتبادل على تعزيزها.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بالدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن القومي العربي، والدفاع عن كافة قضايا الأمة العربية، وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي.

كما أشاد بالحرص المصري الدائم تجاه تكاتف الصف وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، إلى جانب دعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل في الشئون الداخلية للدول العربية.

ووصل إلى القاهرة، الأحد، نايف فلاح الحجرف أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في زيارة رسمية يبحث خلالها ملف التعاون مع مصر وتطورات المنطقة.

وتمثل القاهرة المحطة الثالثة للأمين العام ضمن تحرك شمل كلاً من الأردن والعراق، في أعقاب مخرجات "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" لقادة دول مجلس التعاون، والتي احتضنتها محافظة العلا السعودية في 5 يناير/كانون الثاني الماضي.

