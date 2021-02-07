توافق سوداني على إعلان الحكومة الجديدة الإثنين وحقيبة معلقة

توافق مجلس شركاء الحكم في السودان على أن يعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التشكيلة الحكومية الجديدة غدا الإثنين.

وأوضح المجلس في بيان اليوم الأحد، عقب اجتماع ترأسه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن الدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء سيقوم بحل الحكومة وإعلان تشكيلها غدا الإثنين، باستثناء وزارة التربية والتعليم التي يجري حولها التشاور.

وقال المجلس إنه سيعقد جلسة يوم الثلاثاء المقبل، لاستعراض برنامج الحكومة ليتوافق عليه الجميع، ومن ثم التوقيع عليه من قبل كافة الأطراف لتلتزم بتنفيذه الحكومة الجديدة.

وكان إعلان الحكومة الجديدة قد تم إرجائه الإسبوع الماضي لإعطاء رئيس الوزراء عبدالله حمدوك فرصة لبحث كفاءة المرشحين.

وهذا التشكيل اقتضاه اتفاق السلام الموقع في جوبا اكتوبر الماضي، بهدف إشراك قادة الكفاح المسلح في السلطة الجديدة.

وتضم الحكومة المرتقبة 26 وزيرا، 17 من نصيب الحرية والتغيير، و7 وزارات لصالح الجبهة الثورية، ووزارتان "الدفاع والداخلية" للمكون العسكري.

كما أكد اجتماع مجلس شركاء الحكم أن جميع الأطراف متفقون على ما جاء في الوثيقة الدستورية من مهام للفترة الانتقالية، بما فيها تفكيك التمكين الإخواني والذي تقوم به لجنة تكونت بأمر رئيس مجلس السيادة.

وأشار البيان أنه من المنتظر تكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية وإفاقية سلام جوبا قريبا.

كما شكل مجلس الشركاء لجنة لبحث ما جاء في اتفاقية سلام جوبا في أمر إنشاء الأقاليم، وارتباطه بمؤتمر الحكم الإقليمي من عدمه، على أن ترفع للمجلس مخرجات عملها بعد أسبوع.