كورونا في العالم.. "صفر" إصابات بالصين والنسخة البرازيلية تصل كندا

تحول وباء "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت العديد من الأرواح.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 106 ملايين و685 ألفا و660 إصابة، الإثنين.







فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2 مليون و327 ألفا و308 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 78 مليونا و385 ألفا و220 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتستعرض "دوت الخليج الإخبارية" في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم:





"صفر" إصابات محلية بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي إصابات جديدة منقولة محليا بكوفيد-19 في البر الرئيسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين في تعزيز لمؤشرات تمكن بكين من وقف أحدث موجة من هذا المرض.

وقالت اللجنة في بيان إن العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 ارتفع بشكل طفيف إلى 14 في السابع من فبراير/ شباط مقابل 12 في اليوم السابق، لكن جميع الإصابات كانت وافدة من الخارج.

ووقعت سبع حالات في شنغهاي والباقي في إقليم قوانغدونج لجنوبي الشرقي.





ويمثل ذلك أول مرة لا تسجل فيها الصين أي إصابات محلية منذ 16 ديسمبر /كانون الأول مما يشير إلى أن الخطوات الصارمة التي اتخذتها السلطات نجحت في وقف انتشار المرض بشكل أكبر.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة ارتفع من عشر حالات قبل يوم إلى 16 حالة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي 89706 حالات بينما ما زال عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.





414 حالة وفاة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 414 حالة وفاة مؤكدة جديدة بسبب كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك إلى 166200.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات والوفيات في المكسيك أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.





النسخة المتحوّرة البرازيليّة تصل كندا

رصِدت أوّل إصابة في تورنتو بالنسخة المتحوّرة البرازيليّة من فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الأحد السلطات الصحّية في أكبر مدينة في كندا.

وقالت السلطات في بيان إنّ "المتحوّر بي.1" من فيروس كورونا اكتُشِف لدى أحد سكّان تورنتو الذي كان سافر في الآونة الأخيرة إلى البرازيل، وهو الآن في المستشفى.

كانت هذه النسخة المتحوّرة رُصِدت أيضًا في أوروبا (ألمانيا وفرنسا وإسبانيا) وكذلك في كولومبيا والولايات المتحدة.





كذلك، أعلنت السلطات الصحّية في تورونتو رصد أوّل إصابة بالنسخة المتحوّرة الجنوب إفريقيّة من فيروس كورونا، والتي قالت إنّها تُشكّل أيضًا مصدر "قلق".

وأوضحت أنّ النسخة المتحوّرة الجنوب إفريقيّة اكتُشفت لدى شخص لم يسافر في الآونة الأخيرة ولم يكن لديه أيّ اتصال واضح مع أيّ مسافر.

وتُثير النسخ المتحوّرة التي رصِدت في المملكة المتّحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل قلقًا منذ أسابيع لدى المجتمع الدولي الذي يطرح أسئلة حول مدى قوّة العدوى لدى هذه النسخ وحول فاعليّة اللقاحات في مواجهتها.

وسجّلت كندا البالغ عدد سكّانها 38 مليونًا، حتّى يوم الأحد أكثر من 800 ألف إصابة بفيروس كورونا وما يزيد على 20 ألف وفاة.



