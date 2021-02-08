صفقة بقيمة 5.9 مليار دولار تصعد بأسهم أوروبا لقمة 3 أشهر

صعدت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، بعد تحقيق أفضل مكاسبها الأسبوعية في نحو ثلاثة أشهر.

وعززت ديالوج لأشباه الموصلات قطاع التكنولوجيا، بينما تواصلت الآمال حيال تعافٍ اقتصادي أسرع على خلفية التوزيع العالمي للقاحات.



وقالت رينيساس إلكترونيكس وديالوج إنهما اتفقتا على أن يشتري صانع الرقائق الياباني شركة تصميم الرقاق المدرجة في فرانكفورت مقابل 4.9 مليار يورو (5.9 مليار دولار) نقدا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، بعد مكاسب بلغت 3.5% الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا 1.3%.

وتقدمت الأسهم في فرانكفورت 0.6%، متفوقة على سائر الأسواق الأوروبية في المعاملات المبكرة.

وشملت المكاسب معظم مؤشرات القطاعات الأوروبية.

استهلت الأسواق العالمية الأسبوع بقوة، بينما يرقب المستثمرون حزمة الإغاثة الأمريكية من كوفيد-19 البالغة قيمتها 1.9 تريليون دولار والتي من المتوقع أن يقرها المشرعون هذا الشهر.

صفقة ديالوج

قالت رينيساس إلكترونيكس وديالوج لأشباه الموصلات اليوم، إنهما اتفقتا على أن يشترى صانع الرقائق الياباني رينيساس شركة تصميم الرقائق المدرجة في فرانكفورت.



عرضت رينيساس، إحدى أكبر شركات تصنيع الرقائق لقطاع السيارات في العالم، 67.50 يورو لكل سهم من أسهم ديالوج الموردة لشركة أبل، بعلاوة 20% فوق سعر الإغلاق يوم الجمعة و52% فوق المتوسط ​​المرجح لثلاثة أشهر.



وقال هيديتوشي شيباتا رئيس رينيساس ومديرها التنفيذي "الصفقة التي أعلنّاها اليوم هي خطوتنا المهمة التالية في دفع خطة نمو رينيساس".



وقالت ديالوج في بيان إن الصفقة تمثل "فرصة مغرية" لمساهميها وإن مجلس إدارتها سيؤيد العرض بالإجماع.

الناتج الصناعي الألماني

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات اليوم استقرار الناتج الصناعي الألماني في ديسمبر/كانون الأول في ظل قيود الإغلاقات الشاملة المفروضة في الداخل والخارج لاحتواء جائحة كوفيد-19 مما كبح قطاع الصناعات التحويلية الموجه للتصدير في أكبر اقتصاد أوروبي.



يأتي ذلك عقب نمو بنسبة 1.5% في الشهر السابق، وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة نسبتها 0.3%.