قُتل 26 من الجيش السوري وموالين له، اليوم الإثنين، إثر هجوم شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي البلاد، وذلك في أكبر حصيلة خلال العام الجاري.
ووفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر "داعش" الذين ينشطون في البادية، نصبوا صباح اليوم، كمينا استهدفوا من خلاله رتلا عسكريا لقوات الجيش في ريف دير الزور.
ووقع الهجوم بالقرب من منطقة فيضة بن موينع، في بادية مدينة الميادين، أثناء قيام الرتل بتمشيط المنطقة.
وأعقب الكمين اندلاع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية تعتبر الأكبر في صفوف الجيش السوري والموالين له، منذ مطلع العام الجاري، ومقتل 11 من "داعش"، بحسب المرصد.
لكن المرصد رجّح ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش والموالين له، لوجود إصابات وصفها بالخطيرة.
في هذه الأثناء، وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للجيش والدفاع الوطني، إلى موقع الهجوم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 26 قتيلا من الجيش السوري وموالين له في هجوم لـ"داعش" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.