26 قتيلا من الجيش السوري وموالين له في هجوم لـ"داعش"

قُتل 26 من الجيش السوري وموالين له، اليوم الإثنين، إثر هجوم شنّه تنظيم "داعش" الإرهابي، شرقي البلاد، وذلك في أكبر حصيلة خلال العام الجاري.

ووفق ما أورده المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عناصر "داعش" الذين ينشطون في البادية، نصبوا صباح اليوم، كمينا استهدفوا من خلاله رتلا عسكريا لقوات الجيش في ريف دير الزور.

ووقع الهجوم بالقرب من منطقة فيضة بن موينع، في بادية مدينة الميادين، أثناء قيام الرتل بتمشيط المنطقة.



وأعقب الكمين اندلاع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن وقوع خسائر بشرية تعتبر الأكبر في صفوف الجيش السوري والموالين له، منذ مطلع العام الجاري، ومقتل 11 من "داعش"، بحسب المرصد.

لكن المرصد رجّح ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش والموالين له، لوجود إصابات وصفها بالخطيرة.

في هذه الأثناء، وصلت تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة للجيش والدفاع الوطني، إلى موقع الهجوم.