اليمن: إيران تتدخل "بشكل سافر" في شؤون الدول العربية

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الإثنين، أن النظام الإيراني تدخل بشكل سافر في شؤون الدول العربية.
وقال مبارك، في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية، إن النظام الإيراني هدد سلامة الملاحة البحرية وإمدادت الطاقة بالمنطقة.
وأضاف أن المليشيات الحوثية حاولت من هجومها الإجرامي على مطار عدن إفشال اتفاق الرياض.
ووجه وزير الخارجية اليمني الشكر لتحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لعمله لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ودعا لتكثيف العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تمس أمننا القومي وسيادتنا.
وحذرت الحكومة اليمنية من التراجع عن تصنيف الحوثيين ككيان إرهابي، مؤكدة أنه سيطيل أمد الحرب وسيمثل هدية مجانية لنظام طهران.
وأعربت الحكومة على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الأسف وخيبة الأمل إثر ما وصفته بـ"التوجهات للتراجع عن تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية".
واعتبرت أن ذلك "سيرسل إشارات خاطئة للانقلابيين وخلفهم إيران بمواصلة نهج التصعيد والجرائم والانتهاكات ضد المدنيين."
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