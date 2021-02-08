الهند تطالب تويتر بحذف ألف حساب.. إليك السبب

طالبت الحكومة الهندية، الإثنين، موقع تويتر للتواصل الاجتماعي بمحو أكثر من ألف حساب مرتبط باحتجاجات المزارعين المستمرة.

وفي الوقت نفسه، طالب رئيس الوزراء ناريندرا مودي المزارعين بوقف المظاهرات ضد قوانين الزراعة الجديدة، بحسب ما ذكرته تقارير إعلامية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال مودي" أنهوا احتجاجاتكم، وسوف نجلس معا ونتحدث، نحن على استعداد للحوار، وأنا من هذا البرلمان أدعوكم مجددا للحوار".

وأفادت شبكة " إن دي تي في" بأن الحكومة طالبت تويتر بمحو 1178 حساب، يتردد أنها تقوم بنشر معلومات مغلوطة ومحتوى استفزازي بشأن احتجاجات المزارعين.

ولم ينفذ موقع تويتر حتى الآن طلب الحكومة، الذي جاء عقب أن حظيت الاحتجاجات بدعم على شبكة الإنترنت من جانب عدد من المشاهير مثل المغنية الأمريكية ريانا والناشطة السويدية جريتا ثونبيرج.

وكانت الحكومة قد أقرت قوانين زراعية، تقول إنها سوف تعمل على تحديث قطاع الزراعة وتعزيز الدخل، في حين يخشى المزارعون أنها سوف تجعلهم تحت رحمة الشركات الكبرى، ويطالبون بإلغائها.

وأعلنت شركة باي بال PayPal، وقف خدمات الدفع الإلكترونية المحلية داخل الهند اعتبارًا من 1 أبريل/نيسان المقبل.

وقالت باي بال في بيان لها إنها ستركز على تمكين المزيد من المبيعات الدولية للشركات الهندية، مما يعني أن العملاء العالميين سيبقون قادرين على الدفع للتجار الهنود باستخدام الخدمة.