موجز دوت الخليج الإخبارية للسياحة.. ثورة في صناعة الطيران وقرار روسيا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.
في فبراير من كل عام تشهد مدينة البندقية أحد أشهر الكرنفالات على مستوى العالم، والذي يحظى باهتمام مئات الآلاف من السياح.
بدأت روسيا استئناف رحلات الطيران مع اليونان وسنغافورة، وذلك بعد تعليق رحلات الطيران في إطار إجراءات مكافحة كورونا.
كشفت شركة طيران "كيه إل إم"، الذراع الهولندية لـ"إير فرانس كيه إل إم"،عن أول رحلة تجارية باستخدام وقود تخليقي.
بعد تفشي كورونا، زادت وتيرة رحلات اليوم الواحد أو ما يطلق عليها "day use"، خاصة لمن لا يملكون رفاهية الوقت لقضاء رحلة تمتد لعدة أيام.
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