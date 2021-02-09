بلينكن يؤكد أهمية الجولان لأمن إسرائيل

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، أهمية هضبة الجولان بالنسبة لأمن إسرائيل، دون تأييد اعتراف إدارة ترامب بسيادة تل أبيب عليها.
ومنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترافا أمريكيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لسنوات.
واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا.
وقال بلينكن لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية، إنه "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل".
وسبق أن قال مستشارون لبايدن إنه لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
وأكد بلينكن أيضا التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس، بعد أن اعترفت إدارة ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل، في تراجع عن السياسة الأمريكية السابقة.
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