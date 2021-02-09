بالصور.. "ختم بحبر المريخ" يرحب بالقادمين إلى دبي

اعتاد الملايين من زوار الإمارات على مشهد ابتسامة موظفي مطاراتها وإجراءاتها الميسّرة والذكية ومفاجآتها التي ترحب بالقادمين.

وسيحمل القادمون إلى الإمارات عبر مطارات دبي، الثلاثاء، ذكرى جميلة تؤرخ وصول "مسبار الأمل" الذي أطلقته دولة الإمارات قبل نحو سبعة أشهر نحو كوكب المريخ، في أول مهمة فضائية علمية عربية لاستكشاف الكواكب.





ولدى وصولهم إلى بوابات دخول المسافرين تزامناً مع هذا الحدث الاستثنائي في تاريخ دولة الإمارات والمجتمع العلمي العالمي المعني باستكشاف الفضاء، وبالتزامن مع وصول مسبار الأمل إلى مداره حول الكوكب الأحمر وبدء مهامه العلمية التي ستثري المعرفة البشرية، سيجد زوار الدولة والقادمون عبر مطارات دبي "ختم المرّيخ" الأول من نوعه في العالم يزين صفحات جوازات سفرهم بحبر خاصٍ جداً هو "حبر المريخ" الفريد في فكرته وتكوينه والمصنوع من مزيج يحاكي التكوينات الجيولوجية لكوكب المريخ ولونها الأحمر.





وسيطبع موظفو الجوازات في مطارات دبي على صفحة تأشيرات دخول المسافرين إليها عبارة " لقد وصلت إلى الإمارات.. والإمارات تصل إلى المريخ في 09.02.2021" مع تصميم خاص لمسبار الأمل، أول مهمة فضائية عربية وعالمية ترصد معلومات علمية غير مسبوقة عن الكوكب الأحمر على مدى سنة مرّيخية كاملة.





لا شيء مستحيل

وتجسد فكرة ختم وحبر المريخ، التي أطلقها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع جوازات مطارات دبي التابعة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، احتفاءً بالمناسبة التاريخية لوصول أول مسبار إماراتي عربي إلى كوكب المريخ في مدة قياسية وظروف استثنائية تؤكد شعار "لا شيء مستحيل" الذي يحمله معه المسبار في رحلته الفضائية التاريخية، معبراً عن الهوية الإعلامية لدولة الإمارات ومترجماً استراتيجياتها الوطنية الطموحة للسنوات والعقود القادمة.

صخور البازلت

وتعد الفكرة بتصميمها وآليات تنفيذها سابقة على مستوى العالم، حيث تم إنتاج حبر خاص أحمر أطلق عليه اسم "حبر المريّخ" يحاكي في تركيبته الفريدة من صخور البازلت الصلبة المائلة إلى اللون الأحمر وغيرها من المواد الخاصة لون ومكونات تضاريس كوكب المريخ.

ومرت عملية إنتاج الحبر الأحمر بعدة مراحل بدأت من جمع الصخور البازلتية البركانية من منطقة مليحة في إمارة الشارقة، وهي واحدة من بقاع العالم المحدودة التي يماثل سطحها إلى حدّ كبير سطح المريخ حيث تنتشر بكثرة فيها صخور البازلت البركانية، تماماً كتلك الموجودة على الكوكب الأحمر.

وما يميّز صخور البازلت البركانية عن غيرها من صخور الأرض أنها تتآكل بسرعة تحت تأثير عاملي المياه والهواء، وتتأكسد تركيبتها المعدنية الغنية بالحديد، موّلدة مادتي أكسيد الحديد والهيدروكسيد اللتين تصبغان الصخرة بلون بنّي مائل للحُمرة. وبعد جمع صخور البازلت البركانية، تم سحقها بآلات مخصّصة، ثم أخذ الصخور المفتَّتة وطحنّاها على شكل مسحوق رملي ناعم، واستخراج منها الصبغة الحمراء، لصنع أوّل حبر في العالم من المريخ.

ألوان مريخية

وتم إنتاج حبر المريخ بدرجات لونية عديدة تتراوح من الأحمر الفاتح الأقرب للون البرتقالي حتى الأحمر القاني القاتم، بحيث يصبح جاهزاً للاستخدام من قبل موظفي الجوازات عبر تمرير ختم الدخول المطاطي على سطح المحبرة ومن ثم التأشير على صفحات جوازات سفر القادمين إلى مطارات دبي.

وتتواجد الصخور البازلتية التي تمت صناعة حبر المريخ منها في مناطق عدة على كوكب الأرض في سلاسل جبلية وتشكيلات صخرية عديدة منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والبرازيل وروسيا والهند.





كما تشكل الصخور البازلتية أيضاً جزءاً من تضاريس كواكب وأجرام سماوية أخرى مثل كوكب المريخ، وكوكب الزُهرة، والقمر.

ويحتفي ختم المريخ في مطارات دبي برحلة أول مهمة لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية، بعد قطعها مسافة تصل إلى أكثر من 493 مليون كيلو متر، ضمن ستة مراحل منذ انطلاقها من محطة تناغاشيما اليابانية قبل حوالي 7 أشهر في 20 يوليو 2020.

طريقة مبتكرة فريدة

وقال خالد الشحي، المدير التنفيذي لقطاع الإنتاج والاتصال الرقمي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة: "حبر المريخ يحتفي بالحدث التاريخي لوصول مسبار الأمل الذي يعد أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ إلى مدار الكوكب الأحمر، ويوثق لهذا الإنجاز بطريقة مبتكرة إذ تم تصميم طابع خاص سوف يزين جوازات سفر القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي، وهذا الطابع يستخدم حبراً خاصاً مصنوعاً من صخور البازلت البركاني الموجود في منطقة مليحة بإمارة الشارقة، والتي تعد واحدة من بقاع العالم القليلة التي يشبه تكوينها سطح المريخ."





وأضاف أن وصول مسبار الأمل يعد حدثاً تاريخياً مهماً في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم، ولهذا كان من المهم الاحتفاء به بطريقة مبتكرة وفريدة.

وكانت رحلة مسبار الأمل الإماراتية الأولى من نوعها عربياً انطلقت مع إقلاع الصاروخ "إتش 2 إيه" حاملاً مسبار الأمل على متنه عند الساعة 1:58 من صباح يوم 20 يوليو 2020 بتوقيت الإمارات، تلى ذلك انفصال المسبار عن صاروخ الإطلاق عقب إطلاقه الناجح إلى الفضاء.

يوم تاريخي

ويوثق "حبر المريخ" محطة تاريخية في رحلة مسبار الأمل حيث يدخل مداره حول الكوكب الأحمر منجزاً المرحلة الرابعة من رحلته الفضائية، ثم يبدأ مرحلة الانتقال إلى المدار العلمي، ولاحقاً المرحلة العلمية التي يبدأ خلالها مهامه العلمية، ليدور حول الكوكب الأحمر مرة كل 55 ساعة حول المريخ، في مدار بيضاوي يتراوح ما بين 20 إلى 43 ألف كيلومتر، ليجمع أكثر من 1000 غيغابيت من البيانات والمعلومات العلمية على مدار 687 يوماً بالتقويم الأرضي والتي تعادل عاماً مريخياً كاملاً.

مهمة علمية

وتتضمن أهداف "مسبار الأمل" تقديم صورة متكاملة للغلاف الجوي للمريخ للمرة الأولى في تاريخ البشرية، وذلك بجمع أكثر من 1000 غيغابيت من البيانات عن كوكب المريخ، وإيداعها في مركز للبيانات العلمية في الإمارات من خلال عدة محطات استقبال أرضية منتشرة حول العالم. وسوف يقوم الفريق العلمي للمشروع بفهرسة وتحليل هذه البيانات التي ستكون متاحة للبشرية لأول مرة، ليتم بعد ذلك مشاركتها مجاناً مع المجتمع العلمي المهتم بعلوم المريخ حول العالم في سبيل خدمة المعرفة الإنسانية.





مبادرة استراتيجية

ويمثل مسبار الأمل مبادرة استراتيجية ومهمة علمية لدراسة الكوكب الأحمر وجمع معلومات حيوية عنه تثري المعرفة البشرية في مجال استكشاف الفضاء، مما يجعل دولة الإمارات حين وصول المسبار إلى مداره خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ. وتم إطلاق مسبار الأمل بنجاح في 20 يوليو 2020 ليقدم أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ وطبقات غلافه الجوي المختلفة بدءاً من لحظة وصوله إلى مداره حول الكوكب الأحمر في التاسع من فبراير عام 2021، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي للدولة,؛ ذكرى مرور خمسين عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.



