مفاجأة إيرانية من العيار الثقيل في اغتيال فخري زاده

بعد أكثر من شهرين على اغتياله، فجّرت إيران، اليوم الثلاثاء، مفاجأة في ملف العالِم النووي فخري زاده.
مفاجأةٌ تحدث عنها وزير الاستخبارات محمود علوي، مشيرا إلى تورط عنصر من القوات المسلحة الإيرانية في عملية الاغتيال، التي جرت، قرب طهران، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفيما لم يقدم علوي أي تفاصيل حول هذا الشخص، اكتفى بالقول: "من قام بالتحضيرات الأولية للاغتيال كان عنصرا من القوات المسلحة"، مضيفا في حديث للتلفزيون الإيراني الرسمي: "لم نكن قادرين على القيام بعمل استخباري في مجال القوات المسلحة".
وتأتي هذه المعلومات بعد أن كانت إيران قد اتهمت إسرائيل (لم تعلق على الأمر حتى اليوم) بالوقوف وراء عملية الاغتيال التي استهدفت موكب زاده في مدينة سرد بمقاطعة دماوند، شرقي العاصمة طهران.
ومنذ حادثة زاده، قدمت طهران تفاصيل متضاربة عن العملية، فتارة تقول إنها "كانت معقدة واُستخدمت فيها أجهزة إلكترونية، ولم يكن ثمة أي شخص في المكان".
وتارة أخرى تتحدث عن رشاش باستخدام "الذكاء الاصطناعي تم التحكم به عبر الأقمار الصناعية والإنترنت".
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