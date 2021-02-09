سعر الدولار في سوريا اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021

تراجعت أسعار الدولار واليورو وعملات عربية، مقابل الليرة السورية، اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، في تعاملات السوق غير الرسمية.

ومنذ نشوب الصراع المسلح في سوريا بدأت العملة المحلية رحلة من الانهيار أمام الدولار الأمريكي، الذي يواصل الصعود في السوق السوداء "الموازية" وسط عجز من الحكومة عن السيطرة على الأوضاع.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الموازية "السوداء" 3230 ليرة للشراء، و3270 ليرة للبيع، مقابل 3250 ليرة للشراء و3300 للبيع، أمس الإثنين.

واستقر سعر الدولار في تعاملات البنوك الرسمية عند 1250 ليرة للشراء، و1262 ليرة للبيع دون تغيير.

وتعاني سوريا من أزمات اقتصادية حادة ونقص في المعروض من العملات الأجنبية، ما أثر على الحياة المعيشية للمواطنين خلال السنوات الماضية.

ويتوقع خبراء أن تواصل العملات الأجنبية ارتفاعها المطرد في السوق الموازية بسوريا، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.

أسعار اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو ، لدى السوق الموازية "السوداء" في سوريا إلى 3895 ليرة للشراء، و3945 ليرة للبيع، مقابل نحو 3911 ليرة للشراء، و3976 ليرة للبيع، في ختام تعاملات الإثنين.

فيما سجل سعر الجنيه الإسترليني 4455 ليرة للشراء، و4500 ليرة للبيع، مقابل نحو 4455 ليرة للشراء، و4534 ليرة للبيع، أمس الأحد.

الريال والدرهم والدينار

وانخفض سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية إلى 861 ليرة للشراء، و872 ليرة للبيع، مقابل نحو 864 ليرة للشراء، و881 ليرة للبيع، أمس.

فيما تراجع سعر الدرهم الإماراتي إلى 879 ليرة للشراء، و890 ليرة للبيع، مقابل نحو 882 ليرة للشراء، و898 ليرة للبيع، أمس.

وهبط سعر الدينار الكويتي إلى 10665 ليرة للشراء، و10800 ليرة للبيع، مقابل 10723 ليرة للشراء، و10913 ليرة للبيع، أمس.

خسائر 530 مليار دولار

وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام 2011 وحتى مطلع عام 2020 الماضي، 530 مليار دولار، وهو ما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.

ووفق دراسة أعدها المركز السوري لبحوث الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع لنحو 208% نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة المحلية (الليرة السورية) نحو 97% من قيمتها على مدار سنوات عدة، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة 42%.

وكشفت الدراسة عن الآثار الكارثية للنزاع المسلح على السوريين في مختلف المستويات، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفقر في البلاد من 1% في عام 2010 إلى نحو 86% من السكان مع نهاية 2019.