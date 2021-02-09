تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021

واصل متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، التراجع في تعاملات اليوم الثلاثاء 9 فبراير 2021، لدى البنوك، وشركات الصرافة.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل العملات، كما أسهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

تراجع اليورو

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي إلى 18.76 جنيه للشراء، و18.88 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.79 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، الإثنين.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

ووفق مسح لـ"دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، تراجع متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري، في البنوك لنحو 18.76 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري عند 18.97 جنيه للشراء،19.24 جنيه للبيع، في بنك الاستثمار العربي.

فيما جاء أقل سعر للعملة الأوروبية ، عند 18.67 جنيه للشراء، و18.92 جنيه للبيع، في البنك العقاري المصري العربي.

وسجل سعر اليورو، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.76 جنيه للشراء، و18.93 جنيه للبيع.

سندات بـ3 مليارات دولار

وأفادت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي ترتب بيع مصر لسندات على 3 شرائح بأن الحكومة المصرية تتوقع جمع نحو 3 مليارات دولار من العملية.

وحسب الوثيقة تلقت مصر طلبات بأكثر من 9 مليارات دولار.

وأظهرت الوثيقة وفق وكالة رويترز أن مصر قلصت السعر الاسترشادي إلى ما بين 4.125% و4.25% لشريحة الخمس سنوات ونحو 6.125% لسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 7.75% لسندات لأجل 40 عاما.

أسعار الدولار والإسترليني

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، إلى 15.599 جنيه للشراء، و15.699 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى 21.36 جنيه للشراء، و21.50 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.43 جنيه للشراء، و21.58 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

وتراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، إلي 4.158 جنيه للشراء، و 4.185 جنيه للبيع، مقابل 4.161 جنيه للشراء، و4.188 جنيه للبيع.

كما انخفض متوسط الدرهم الإماراتي، إلى 4.246 جنيه للشراء، و 4.274 جنيه للبيع، مقابل نحو 4.249 جنيه للشراء، و4.277 جنيه للبيع.

وتراجع الدينار الكويتي، إلى 51.47 جنيه للشراء، و51.87 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.52 جنيه للشراء و51.98 جنيه للبيع، أمس.