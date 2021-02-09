بالفيديو.. حريق هائل يفجر الرعب ببرلمان تركيا

حريق هائل اندلع في الحديقة الملحقة بمطعم البرلمان التركي، ما تسبب في حالة من الذعر بصفوف الموجودين داخل المقر بالعاصمة أنقرة.
جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المحلية المعارضة، وتابعته "دوت الخليج الإخبارية".
وأشار المصدر إلى أن الحريق اندلع في وقت يشهد فيه البرلمان الاجتماعات الأسبوعية للكتل البرلمانية، لافتًا إلى أن فرق الإطفاء الخاصة بالمؤسسة التشريعية تدخلت للسيطرة على الحريق، دون الإشارة لسبب اندلاعه.
وتسبب الحريق في تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، ما تسبب في سحب سوداء غطت مقر البرلمان، وظلت بعد إخماد النيران لفترة امتدت إلى ساعتين.
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