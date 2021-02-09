انقلاب ميانمار.. الأمم المتحدة تدين العنف ضد المتظاهرين

نددت الأمم المتحدة،الثلاثاء باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في ميانمار بعدما أطلقت الشرطة الرصاص ضدهم.

وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ميانمار أولا ألمغرين، في بيان، إن "استخدام القوة غير المتناسبة ضد المتظاهرين أمر غير مقبول".

وأضاف ألمغرين أنه: "لقد أصيب عدد كبير من المتظاهرين بجروح بعضها خطرة" في مدن مختلفة عبر البلاد.



والإثنين، نظم مئات المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري مسيرة في يانجون كبرى مدن ميانمار.

ومنذ الانقلاب الذي نفذه الجيش الأسبوع الماضي، وأطاح بزعيمة البلاد أونج سان سو تشي، تشهد ميانمار احتجاجات يومية، رغم تحذير العسكر من أنهم سيتخذون خطوات ضد المتظاهرين.

وسعيا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية ومؤسسات دولية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.

