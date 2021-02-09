أزمة الرقائق تضرب "ربع مليون" سيارة في هوندا ونيسان

لا تزال أزمة أشباه الموصلات والرقائق تلقي بظلالها على صناعة السيارات في العالم حيث أوقفت بعض الشركات عمليات التصنيع.

وتواجه شركات السيارات أزمة بسبب العجز على مستوى العالم في أشباه الموصلات والرقائق المستخدمة في إدارة المحركات وأنظمة مساعدة السائق.

سيبيع ثاني وثالث أكبر مصنعي السيارات في اليابان، هوندا موتور ونيسان موتور، عددا أقل من السيارات بواقع 250 ألفا في السنة المالية الحالية للشركتين إذ يلحق النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات الضرر بالإنتاج.

وأعلن صانعا السيارات ذلك بينما كانا يكشفان عن توقعات أكثر إشراقا للسنة المالية التي تنتهي في مارس/ آذار 2021 إذ تعافت أسواق السيارات، بقيادة الصين، من الركود الناجم عن فيروس كورونا.

كما سجلت هوندا ونيسان نتائج أفضل من المتوقع للربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.

لكن هوندا خفضت مبيعاتها المستهدفة بمقدار 100 ألف سيارة، أو ما يعادل 2.2%، اليوم الثلاثاء إلى 4.5 مليون سيارة، بينما خفضت نيسان هدفها بمقدار 150 ألفا، أو 3.6%، إلى 4.015 مليون سيارة، بعد أن أجبر نقص الرقائق كلا الشركتين على كبح الإنتاج.

أزمة الرقائق

وتعد آسيا الموطن الأول لأشباه الموصلات والرقائق وخاصة تايوان التي يوجد بها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر مقاولي صناعة الرقائق في العالم.



ورفعت أزمة كوفيد-19 الطلب على الرقائق المستخدمة في الإلكترونيات مثل أجهزة اللابتوب والهواتف، ويجد المصنعون صعوبة في مواكبته، فيما تأثرت أيضا بعض الإمدادات من الصين بفعل عقوبات أمريكية فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ونهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قالت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات، أكبر مقاولي صناعة الرقائق في العالم وأحد الموردين الرئيسيين لأوروبا، في بيان إنها تولي أهمية بالغة لمشكلة نقص الرقائق لدى شركات السيارات.

وقالت "إنها أولويتنا القصوى، وتعمل الشركة عن كثب مع عملائنا في صناعة السيارات لحل مشاكل دعم طاقة الإنتاج".

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية فإن تراجع مبيعات السيارات في بداية أزمة كورونا في ربيع 2020، تسبب في تحويل العديد من شركات الرقائق إنتاجها إلى إلكترونيات ترفيهية، وتعاني شركات السيارات من نقص هذه المكونات في الوقت الراهن بعد معاودة التحسن إلى أعمالها.

وقالت وكالة بلومبرج إن شركة "كونتيننتال" الألمانية المتخصصة في مستلزمات السيارات تولي أولوية لإمدادات الرقائق الخاصة بالألعاب الإلكترونية بدلا من السيارات جراء زيادة الطلب وسط جائحة فيروس كورونا.