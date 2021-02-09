لبنان يهنئ الإمارات على نجاح "مسبار الأمل"

قدم الرئيس اللبناني ميشال عون، الثلاثاء، التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح مسبار الأمل في الدخول إلى مدار كوكب المريخ.

وقال عون خلال تغريدة على "تويتر" إنه:" مبروك للإمارات الإنجاز التاريخي بدخول مسبار الأمل مداره حول المريخ"

وأعلن فريق مسبار الأمل الإماراتي، عن نجاح المسبار في الوصول إلى مداره حول المريخ، لتبدأ المرحلة العلمية الأساسية للمسبار.

من جانبه أشاد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، بنجاح مهمة مسبار الأمل، قائلًا: "فخر لكل عربي وصول دولة الإمارات إلى المريخ.. مبروك لكل أخوتنا في الإمارات قيادة وشعبا هذا الإنجاز بدخول مسبارـ الأمل مداره حول المريخ.. فعلا تزرعون الأمل في نفوسنا جميعا".

وأرسل مسبار الأمل إشارة تفيد دخوله إلى مدار المريخ بعد تقليل سرعته، لتصبح بذلك رسميا الإمارات أول دولة عربية وخامس دولة في العالم تصل إلى المريخ.



وكان المسبار المنطلق في الفضاء بسرعة 121 ألف كيلومتر في الساعة عليه أن يقوم ذاتياً بإبطاء سرعته إلى 18 ألف كيلومتر في الساعة فقط، وذلك في خلال 27 دقيقة تعرف باسم "الـ27 دقيقة العمياء"، وذلك باستخدام محركات الدفع العكسي الستة "دلتا في" المزود بها المسبار.



ويتوج هذا الإنجاز 7 سنوات قضاها فريق المشروع في العمل بدأب ومثابرة في تصميم وتطوير وبناء وبرمجة المسبار، حتى يكون جاهزاً لمجابهة هذا التحدي وتخطي هذه الدقائق الـ 27 العمياء، كما فعل مع ما واجهه طوال رحلته المريخية من تحديات.