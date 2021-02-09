اجتماع مهم لمنظمة التجارة 15 فبراير.. "نيجيريا" في صدارة المشهد

تعقد منظمة التجارة العالمية اجتماعا مهما في 15 فبراير/ شباط لاتخاذ قرار بشأن المدير العام القادم للمنظمة.

وقالت المنظمة اليوم الثلاثاء إن المجلس العام، وهو هيئتها العليا لصنع القرارات، سيجتمع لاتخاذ قرار بشأن اختيار النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويلا لشغل المنصب بعد أن تراجعت الولايات المتحدة عن معارضتها السابقة الأسبوع الماضي.

وإذا تم اختيارها للمنصب، ستصبح أوكونجو إيويلا أول شخصية أفريقية وأول امرأة تتولى قيادة المنظمة، وفقا لرويترز.

وبات الطريق أسهل أمام المرشحة النيجيرية بعد أن تخلت المرشحة الأخرى الوحيدة للمنصب وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ هي رسميًا عن ترشحها.

وقالت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان الجمعة إن يو تشاورت مع الولايات المتحدة وعواصم أخرى و"قررت التخلي عن ترشيحها"، علمًا أن إدارة دونالد ترامب كانت الداعم الرئيسي لها.



ولكن دبلوماسيًا أوروبيًا مسؤولاً عن التجارة في جنيف قال لوكالة فرانس برس إن المرشحة النيجيرية "لن تُعين تلقائيًا.. الاختيار يتطلب التوافق، وهو ما يعني عمليًا أن تكون الولايات المتحدة ضمن التوافق"، مع الإشارة إلى أن انسحاب المرشحة الكورية الجنوبية يلمح إلى أن هذا ما يحدث.

ووصلت عملية تعيين خليفة للبرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي غادر قبل عام من نهاية فترة ولايته لأسباب عائلية إلى طريق مسدود منذ الخريف.

ورجحت اللجنة المعنية بترتيب خلافته في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الحصول على توافق مع المرشحة النيجيرية التي تطلق على نفسها اسم الدكتورة نغوزي.

بالإضافة إلى كونها أول امرأة قد تترأس منظمة التجارة العالمية، ستكون أول مديرة عامة لها من أفريقيا.

لكن إدارة ترامب قطعت عليها الطريق ودعمت يو التي كانت أول وزيرة للتجارة في بلادها، متذرعة بأن لديها 25 عاماً من الخبرة في المجال.

وأدخل موقف إدارة ترامب العملية في طريق مسدود.

لم تعلن الدكتورة نغوزي النصر.. وقالت المتحدثة باسمها إنها تنتظر انتهاء عملية الاختيار، مشددة على أنه "يجب على منظمة التجارة العالمية أن تحول اهتمامها إلى جائحة كوفيد-19 وتعافي الاقتصاد العالمي".



من جانبه، رحب دبلوماسي أوروبي بالنبأ.. وقال لفرانس برس "نحيي روح المسؤولية وراء هذا القرار.. هذا خبر سار للتعددية.. ليس هناك ما يمنع الأعضاء من أن يعينوا بسرعة المرشحة النيجيرية الدكتورة نغوزي أوكونجو- إيويالا الفائزة في عملية الاختيار".

وشدد على أنه "بفضل حماسة مديرتها العامة الجديدة، ستتمكن منظمة التجارة العالمية من النظر في مفاوضاتها بشأن دعم قطاع صيد الأسماك والتحضير لمؤتمرها الوزاري الثاني عشر في عام 2021".