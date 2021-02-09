سفير إسرائيل: الإمارات برهنت أن لا حدود للسماء بوجه التطور

هنأ القائم بأعمال السفير الإسرائيلي في أبوظبي، إيتان نائيه، دولة الإمارات بمناسبة نجاح "مسبار الأمل" في دخول مداره حول المريخ.

وكتب نائيه، في تغريدة عبر تويتر، يقول: "أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة، قياداتها أصحاب الرؤية، المهندسين والفنيين وراء كواليس هذا المشروع المُلهم - مسبار الأمل".

وأضاف أن "دولة الامارات تبرهن للعالم برمته وخاصة لمنطقتنا أنه إذا توفرت الإرادة والرؤية، فهناك طريق، وليس للسماء حدودا بوجه التطور".

وقبل قليل، دخل "مسبار الأمل" الإماراتي بنجاح إلى مدار المريخ، لتكون الإمارات أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز التاريخي، والخامسة على العالم التي تصل إلى "الكوكب الأحمر".



ووصل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، لتهنئة شعب الإمارات والعالم العربي بهذا الإنجاز التاريخي.



وغرد الشيخ محمد بن راشد عقب وصول المسبار إلى مدار المريخ قائلا: "تمت المهمة بنجاح".



ويعد دخول مسبار الأمل مدار كوكب المريخ سابقة تاريخية تعزز مكانة الإمارات المتنامية كمركز للعلوم والمعارف الفضائية، في حدث تاريخي يوثقه العرب بفخر، وتكتب دولة الإمارات تفاصيله بحروف من ذهب، إيذانا بلحظة حاسمة في رحلة طويلة قطعها المسبار الذي انطلق من الأرض قبل سبعة أشهر، ليدخل مدار المريخ.